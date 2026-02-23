Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, maçın ardından karşılaşmanın hakemi ve VAR hakemine yoğun tepki göstermişti. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda yabancı hakem ve VAR sorusuna, "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" demişti.

GALATASARAY'DAN YABANCI HAKEM TALEBİ

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Fenerbahçe'nin talebi üzerine maçlara yabancı hakem ve VAR atayan TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Artık şampiyonluk yarışının hata kaldırmayacağını düşünen Galatasaray yönetimi bu konuda kısa süre içerisinde adım atacak. Olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise sadece derbileri kapsayacak bir talebin de gündeme gelmesi masaya yatırılacak.

ERAY YAZGAN GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZON İSTEMİŞTİ

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, geride bıraktığımız sezonun başında da yabancı VAR uygulamasının devam etmesini istemiş ancak bu durum kabul görmemişti.