Haberler

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: 'Kurallar değil şartlar yönetiyor'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliğine tepki göstererek, "Bu karar, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliğine tepki göstererek, "Bu karar, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir. 'Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak' diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin oluşturacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz. O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu haline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahküm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı."

"Bir kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış bir karar"

Alınan kararın tek bir kulübe yönelik olduğunu savunan sarı-kırmızılı kulüp, "Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir. Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın son bölümünde ise Türk futbolunun yönetim anlayışına vurgu yapılarak, "Türk futbolu, canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı

Üstgeçide astığı maketin ardından gözaltına alındı
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

''Demek ki sorun Ronaldo'ymuş!''
Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu

Görüntüler mide bulandırdı! Bir ilimizi tedirgin eden olay
Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan facia! Çok sayıda bebek can verdi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket

Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar'dan olay hareket
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu