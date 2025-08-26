Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha
Galatasaray, Premier Lig'in deneyimli orta sahası Yves Bissouma'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki Malili futbolcu ile anlaşma sağlandı, Tottenham ile görüşmelerde sona gelindi.
Süper Lig devi Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de radarına aldığı Yves Bissouma için Tottenham ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.
GALATASARAY ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı. Yves Bissouma, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray ve Tottenham anlaşmaya çok yakın.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.