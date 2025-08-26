Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha

Süper Lig devi Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de radarına aldığı Yves Bissouma için Tottenham ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

GALATASARAY ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı. Yves Bissouma, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray ve Tottenham anlaşmaya çok yakın.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.