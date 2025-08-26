Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Premier Lig'in deneyimli orta sahası Yves Bissouma'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki Malili futbolcu ile anlaşma sağlandı, Tottenham ile görüşmelerde sona gelindi.

Süper Lig devi Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de radarına aldığı Yves Bissouma için Tottenham ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

GALATASARAY ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı. Yves Bissouma, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray ve Tottenham anlaşmaya çok yakın.

Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Ankara Büyükelçisi Barrack'tan gazetecilere skandal sözler

Ankara Büyükelçisinden skandal sözler! Açıkça hakaret etti
E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz

E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.