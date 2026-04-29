Galatasaray'dan stadyumda taraftara açık antrenman

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını stadyumda taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

RAMS Park'ta Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılı taraftarlara ve basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular yarı sahada çift kale yaptığı maçlarla antrenmanı tamamladı.

Ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla günü tedaviyle geçirdi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Şampiyonluk yolunda takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, stadyumda yapılan antrenmana da yoğun gösterdi. Burada gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 32 bin sarı-kırmızılı taraftarlar takip etti. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar antrenman sırasında ayrıca meşaleler yaktı.

Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile birlikte taraftarları selamladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, antrenman devam ederken taraftarların isteğini kırmadı ve sahaya geldi. Burada Teknik Direktör Okan Buruk ile sarılan Başkan Özbek, kol kola girerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Eski futbolculardan destek

Antrenmanı birçok sayıda eski futbolcu da stadyumdan izledi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Johan Elmander, Ryan Babel, Ryan Donk, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Hasan Kabze, Jimmy Durmaz, antrenmanı takip ederek futbolculara destek verdi.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı