Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz
Galatasaray, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Camara'nın temsilcileriyle temasa geçti.

Yaz transfer döneminde kadrosunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferi şimdiden bitirmek için harekete geçti.

GALATASARAY, CAMARA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, sarı-kırmızılıların Malili futbolcunun transferinde çok fazla istekli olduğu belirtildi.

TEMSİLCİLERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Haberin devamında, Galatasaray'ın şimdiden Camara'nın temsilcileriyle temasa geçtiği, genç oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan Galatasaray'a transferine sıcak baktığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Angers formasıyla bu sezon 21 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlara rakip ağlara 1 gol atmayı başardı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

