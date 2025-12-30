Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray'da transfer gündemi hız kazanırken, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger iddiası yeniden öne çıktı. İspanyol basınında yer alan değerlendirmede, Alman stoperin sözleşme sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

GALATASARAY'DA TRANSFER MESAİSİ ARTTI

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların özellikle savunma hattına üst düzey bir takviye yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM: ANTONIO RÜDİGER

Galatasaray'ın gündemine aldığı öne sürülen isimlerden biri Antonio Rüdiger oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, Real Madrid'in dünyaca ünlü stoperini kadroya katmak istediği iddia edildi.

İSPANYOL BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

İspanyol basınında yer alan haberde, Rüdiger'in geleceğiyle ilgili belirsizliğe işaret edildi. Haberde, tecrübeli savunmacının sözleşmesiyle ilgili Real Madrid'den resmi bir adım görmediği ve sezon sonunda ayrılık ihtimalinin gündemde olduğu aktarıldı.

"HER ŞEY DÜZENLİ OYNAMASINA BAĞLI"

Rüdiger'in takım içindeki etkisinin ve performansının kalması adına önemli bir faktör olduğu vurgulanırken, durumun sezon sonuna kadar düzenli olarak forma giyip giymemesine bağlı olduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Alman stoperin güncel piyasa değerinin 12 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, transfer sürecinin kulüplerin sezon sonundaki planlamalarına göre şekilleneceği kaydedildi.