Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Napoli'ye 40 milyon euroyu peşin olarak ödeyecek. Geriye kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde verilecek. Ayrıca sözleşmede performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor.

Galatasaray, Osimhen'i ileride başka bir kulübe satması durumunda elde edilecek karın %10'unu da Napoli'ye verecek. Anlaşmanın dikkat çeken şartlarından biri ise Osimhen'in önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacak olması.

SÖZLEŞME YOLLANDI

Galatasaray, bu gelişmelerin ardından incelemesi ve imzalaması için Victor Osimhen'e kontratları gönderdi. Yıldız golcünün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.