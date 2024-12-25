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Galatasaray'dan Mikautadze için tarihe geçecek teklif

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Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'nin bonservisi için Fransız ekibine 17 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılılar, transferi bu rakama bitirirse Gürcü yıldız Süper Lig tarihinin en pahalı 4. transferi olacak.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, mali sıkıntılar nedeniyşe Fransa Ligue 1'de küme düşme ihtimali bulunan Lyon'dan Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa'dan birçok talibi olan Gürcü Yıldız için Fransız ekibine yaptığı teklif ortaya çıktı.

17 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki forvet için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdüren Cimbom, Mikautadze için Lyon'a 17 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Yıldız ismi 18.5 milyon euroya transfer eden Lyon'un bonservis beklentisinin 25 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.

SÜPER LİG'İN EN PAHALI TRANSFERLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Galatasaray, Mikautadze'yi 17 milyon euroya kadrosuna katarsa Süper Lig tarihinde en pahalı 4. transferine imza atmış olacak. Sarı-kırmızılılar Lyon'un talep ettiği rakamlara çıkarsa Gürcü yıldız, bu alanda zirveye bile oturabilir. Bu alanda lider, Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri.

MIKAUTADZE'NİN SEZON RAKAMLARI

Georges Mikautadze, bu sezon Lyon formasıyla 7'si ilk 11 olmak üzere 21 maça çıktı. Mikautadze, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Sezon başında Fransız ekibine transfer olan 24 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor ve takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Mikautadze için tarihe geçecek teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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