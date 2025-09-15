Galatasaray'dan Mario Lemina kararı
Galatasaray, yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina ile maaş artışıyla birlikte 1 yıllık sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı.
Süper Lig devi Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina için harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lemina ile yeni sözleşme konusunda görüşmelere başladı. Haberde, Sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncunun maaşında artırıma gideceği ve sözleşmesini de 1 yıl daha uzatacağı belirtildi. İki tarafın kısa süre içerisinde yeni sözleşme konusunda anlaşacağı dile getirildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Wolverhampton'dan transfer edilen Lemina, bu sezon 3 maçta 193 dakika süre aldı. Lemina, Galatasaray kariyerinde toplam çıktığı 47 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.