Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray, kupa seremonisine katılmama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar kupa seremonisine katılmadı.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

GALATASARAY'DAN RADİKAL KARAR

Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından çok konuşulacak bir karara imza attı. Finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, bu maçın ardından Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar kupa seremonisine katılmadı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı. 2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
