Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray, kupa seremonisine katılmama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar kupa seremonisine katılmadı.
- Galatasaray, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
- Galatasaray, Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı.
- Galatasaray, üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde kaybetti.
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
GALATASARAY'DAN RADİKAL KARAR
Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından çok konuşulacak bir karara imza attı. Finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, bu maçın ardından Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar kupa seremonisine katılmadı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı. 2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.