Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Galatasaray, Süper Lig'de elde ettiği 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlayacak. Kutlamaya ünlü sanatçılar ve eski futbolcularının yanı sıra, sezon içinde takımdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi de davet edildi. Aktürkoğlu, sezona Galatasaray'da başlamış ve 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Batshuayi ise bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atmıştı.
Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Şampiyonluğu coşkuyla kutlayacak olan sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir organizasyon düzenleyecek.
KEREM VE BATSHUAYI'YE DAVET
Galatasaraylı ünlü sanatçıların da yer alacağı kutlamaya sarı-kırmızılılar, eski futbolcularını da çağırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı.
ŞAMPİYONLUKTA PAYLARI VAR
Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Batshuayi bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise transferin son günü Benfica'ya imza atmış, sezona başladığı Galatasaray ile 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. Sarı-kırmızılıların 2 futbolcuyu da şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği belirtildi.