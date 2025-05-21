Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
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Galatasaray, Süper Lig'de elde ettiği 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlayacak. Kutlamaya ünlü sanatçılar ve eski futbolcularının yanı sıra, sezon içinde takımdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi de davet edildi. Aktürkoğlu, sezona Galatasaray'da başlamış ve 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Batshuayi ise bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atmıştı.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Şampiyonluğu coşkuyla kutlayacak olan sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir organizasyon düzenleyecek.

KEREM VE BATSHUAYI'YE DAVET

Galatasaraylı ünlü sanatçıların da yer alacağı kutlamaya sarı-kırmızılılar, eski futbolcularını da çağırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLUKTA PAYLARI VAR

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Batshuayi bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise transferin son günü Benfica'ya imza atmış, sezona başladığı Galatasaray ile 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. Sarı-kırmızılıların 2 futbolcuyu da şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği belirtildi.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Siyasi ve şımarık Kadıköy taraftarına benzemeyiz VEFA'DIR GALATASARAY

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

inşallah gitmez batshuai yoksa linç yiyecek dn den

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
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