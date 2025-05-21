Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Şampiyonluğu coşkuyla kutlayacak olan sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da bir organizasyon düzenleyecek.

KEREM VE BATSHUAYI'YE DAVET

Galatasaraylı ünlü sanatçıların da yer alacağı kutlamaya sarı-kırmızılılar, eski futbolcularını da çağırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLUKTA PAYLARI VAR

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Batshuayi bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol attı. Kerem Aktürkoğlu ise transferin son günü Benfica'ya imza atmış, sezona başladığı Galatasaray ile 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. Sarı-kırmızılıların 2 futbolcuyu da şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği belirtildi.