Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yüzde 150 zam! Yeni maaşı dudak uçuklatacak

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile yaptığı sözleşme iyileştirme görüşmelerinde mutlu sona yakın. 8 milyon lira kazanan milli futbolcunun, yeni mukavele ile birlikte yüzde 150 zam alarak yıllık 20 milyon euroya yakın bir ücret kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme yenileme talebine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuya çılgın bir zam vermeye hazırlanıyor.

YILLIK KAZANCI 20 MİLYON LİRAYI BULACAK

Akşam'da yer alan habere göre, Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na yüzde 150 zam yapmayı düşünüyor. Başarılı futbolcunun böylece yıllık kazancı 20 milyon lirayı bulacak.

GALATASARAY, ÇIKIŞ MADDESİ KOYMAK İSTİYOR

Aralık 2021'de zamlı sözleşmeye imza atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon yıllık 8 milyon lira kazanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun sözleşmesine koymak istediği çıkış maddesi için de milli futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

KEREM'İN KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.