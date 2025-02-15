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Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a yüzde 100 zam

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Galatasaray'da son iki sezonda Avrupa'da iki kritik maçta iki kırmızı kart gören ve eleştirilerin odak noktası olan Kaan Ayhan'ın yıllık 800 bin euro olan maaşı 1.5 milyon euro olarak düzeltildi. Kaan'ın yüzde 100'e yakın zam alması tepki çekti. 30 yaşındaki futbolcunun da aldığı zamma şaşırdığı iddia edildi.

Avrupa'da son iki sezonda gördüğü iki kırmızı kartla eleştirilerin odak noktası haline gelen Kaan Ayhan'a kısa süre önce beklediğinin de çok üstünde zam yapılması dikkat çekti.

KENDİ DE ŞAŞIMIŞ

Milliyet'te yer alan habere göre, Kaan Ayhan eleştirilen performansına rağmen yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesi sonrası ciddi bir zam aldı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu mücadeleden kısa süre önce yüzde 100'e yakın zam alması yeniden gündem oldu.

İŞTE YENİ MAAŞI

800 bin euroya oynayan Kaan Ayhan'ın maaşının 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken 1.5 milyon euroya yükseltilmesine şaşırdığı belirtildi.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a yüzde 100 zam
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

Daha çok kırmızı kart görsün diye

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

millet çocuğuna forma alamıyor,maça gidemiyor bunlar aksine ne kadar başarısız torpilli varsa kayırıp duruyorlar.

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Haber YorumlarıKemal A55:

19 Nisan 2024ün haberini şimdi neden verirsiniz

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

maasina zam isine son

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