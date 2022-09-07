Galatasaray'dan herkesi şaşırtan transfer! Juan Mata ile anlaşma sağlandı

Galatasaray, son olarak Manchester United forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Juan Mata ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Icardi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir bomba daha patlattı.

JUAN MATA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, bonservisi elinde olan İspanyol orta saha Juan Mata ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki futbolcu son olarak Manchester United forması giydi. Deneyimli orta saha geçen sezon Kırmızı Şeytanlar ile 12 resmi maça çıktı.

İNGİLİZ DEVİ İLE 285 MAÇA ÇIKTI

Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.