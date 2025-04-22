Galatasaray'dan Hakem Taşkınsoy'a Geçmiş Olsun Mesajı
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Galatasaray Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor