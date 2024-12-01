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Galatasaray'dan Hakem Atamalarına Sert Tepki

Galatasaray'dan Hakem Atamalarına Sert Tepki
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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı hakem atamalarında iyi niyet görmediklerini belirtti. Yazgan, hakem hatalarının Türk futbolunun geleceğine zarar verdiğini vurguladı.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı hakem atamalarında iyi niyet görmediklerini söyledi.

Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın rahmetli eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i anarak konuşmasına başlayan Eray Yazgan, "Bu sabah Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından Özhan Canaydın Spor Ödülleri verildi. Geçen sene Avrupa'da kupa kazanan sutopu takımımız ve Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Zeynep Sönmez, ödüle layık görüldü. ???????Kahramanmaraş'taki konteyner kentimizden gelen sevgili kardeşlerimizi İstanbul'da ağırlıyoruz. Kendileri, futbolcu ağabeyleriyle beraber seremonide yer alacak. Zamanında 'Bu destek hiç bitmeyecek' demiştik. Bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yapılan hakem hatalarına değinen Yazgan, "Hakem hataları, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır. Özellikle Okan Buruk hocamızın rahatsızlığını dile getirmesine rağmen taraflı ve vasat altı performans sergileyen hakemlerin maçlarımıza atanması devam ediyor. Bu durum da kötü niyetin göstergesi. İnsanlar hata yapar ancak sürekli tekrar eden yanlışlar da kasıtlı yapılır. MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz. Bu atamalar artık Türk futbolunun geleceğine ve güvenirliğine zarar vermektedir. Ali Şansalan'ın 3 senedir Fenerbahçe maçlarına atanamaması, Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayı ile ilişkilendirilmektedir. Galatasaray'ın maçlarında yapılan bu tip hakem atamaları da çifte standarttır." diye konuştu.

Eyüpspor maçındaki VAR atamalarına da değinen Yazgan, şunları söyledi:

"Adalet terazisinde bu kararı verenler, bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim, gerek Kasımpaşa maçındaki 'hissiyatımsı' penaltı kararıyla gerekse 6 Kasım'daki Legia Varşova-Dinamo Minsk maçında UEFA tarafından da eleştirilen sarı kartıyla tartışmalı bir geçmişe aittir. Daha üst düzey bir lig tecrübesi olmadan bu maça atanması, burada da defalarca hatalı karar alması, Türk futbolunda adalet mekanizmasının büyük bir yara aldığını göstermektedir. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da 100'e yakın maç oynandı. Bildiğim kadarıyla hiçbir Türk hakemine görev verilmedi. UEFA'nın bu tutumunun sebebi olan VAR hakeminin bu maça atanması skandaldır. Adaletin terazisi şaştığında futbolun ruhu kaybolur. Hakem performanslarındaki düşüklüğün sistematik bir hal aldığını üzülerek görmekteyiz. UEFA tarafından dahi tenkit edilen, FIFA listelerine yalnızca kağıt üzerinde eklenen, saha içindeki vasat altındaki performanslarıyla adaleti anlayışını zedeleyen hakemlerin bu maça atanması bardağı taşırmıştır. Kulübümüzün ve teknik direktörümüzün haklı tepkilerine rağmen bu isimler üzerinde ısrarla durması Türk futbolunun tarafsızlığa gölge düşürmektedir. Türk futbolunun adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söylemekten yorulmadık ve yorulmayacağız. Tarih, adalet için mücadele edenleri yazar. Biz, bu adaletsizliğin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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