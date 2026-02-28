Haberler

Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Torreira ve Osimhen'den

Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra oyuncular Lucas Torreira ve Victor Osimhen, taraftarlarla üçlü çektirdi.

Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçının ardından Lucas Torreira ile Victor Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Taraftarlar, müsabakada 1'er gol atan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den üçlü çektirmesini istedi. İki futbolcu da taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra futbolcular tribünleri gezdi. - İSTANBUL

