Galatasaray'dan Fernando Muslera ile İŞ Birliği Protokolü

Galatasaray'dan Fernando Muslera ile İŞ Birliği Protokolü
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Galatasaray, kaptan Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu anlaşma ile Güney Amerika'daki kulüplerle güçlü bir network oluşturulacak.

Galatasaray, takımdan ayrılan Kaptan Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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