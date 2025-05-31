Galatasaray'dan Fernando Muslera ile İŞ Birliği Protokolü

Galatasaray, takımdan ayrılan Kaptan Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir" denildi. - İSTANBUL