Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'da transfer için gaza basıldı. Sarı kırmızılılar, Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz'i transfer ederek olumsuz havayı pozitife döndürmeyi hedefliyor.
- Galatasaray, Paris Saint-Germain'li futbolcu Fabian Ruiz'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı.
- Fabian Ruiz'in Paris Saint-Germain'den ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
- Fabian Ruiz, bu sezon Paris Saint-Germain'de tüm kulvarlarda 21 maçta oynadı, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray'da taraftarlar yönetime transferlerin yapılmaması nedeniyle tepki göstermişti. Negatif havayı pozitife dönüştürmek isteyem sarı-kırmızılı yönetim, transfer için vitesi yükseltti.
HEDEFTE FABIAN RUIZ VAR
Galatasaray, iki sezon önce ilgilendiği Paris Saint-Germainli futbolcu Fabian Ruiz için yeniden devreye girdi. Cadena SER'de yer alan habere göre; Sezon sonu özel maddenin devreye girmesiyle Fabian Ruiz'i transfer etmek isteyen her takım, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol orta sahayı kadrosuna katabilecek. Bu doğrultuda yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG'ye teklif yaptı.
TAKIMDAN AYRILMAYA SOĞUK
Sarı-kırmızılıların isteğinin aksine Fabian Ruiz'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Luis Enrique ile performansı yükselen ve takımın önemli isimlerinden olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona erecek.
SEZON PERFORMANSI
Fransız ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta sahaya çıkan Fabian Ruiz, 2 gol atarken 3 golün de asistini yaptı.