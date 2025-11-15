Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Türk futbolunda büyük sarsıntı yaratan bahis soruşturmasında Galatasaraylı Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncu için ek disiplin cezası uygulamama kararı aldı.

Özellikle Metehan Baltacı'nın cezasının uzunluğu nedeniyle "sözleşme feshi" gündeme gelebilirdi ancak Galatasaray'ın böyle bir adım atmayacağı belirtildi. Yönetim, iki futbolcunun da gençlik hatalarını kabul ediyor olmalarını dikkate alarak oyuncularını kazanma yoluna gidecek.

TAHKİM'E BAŞVURULACAK

Galatasaray yönetimi, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na başvurarak iptal veya indirim talep etme kararı aldı. Kulübün yaklaşımı, "Hatasını kabul eden genç oyuncuyu dışlamak yerine yeniden kazanmak" şeklinde özetleniyor.

CEZALAR AVRUPA'DA DA GEÇERLİ

Her iki oyuncunun cezaları hem Süper Lig hem de Avrupa kupası maçlarında uygulanacak. Galatasaray, özellikle Metehan'ın uzun sürecek yokluğunun oluşturacağı kadro planlaması sorunlarına rağmen futbolcuyla devam etmeyi tercih etti.