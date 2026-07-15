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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. Sabah kuvvet ve koşu, akşam ise pas organizasyonu ve turnuva yapıldı.

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, günü çift idmanla tamamladı. Sabah yapılan çalışmada salonda kuvvet ve sahada koşu antrenmanı gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasının ardından futbolcular, üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, iki grup halinde geçiş oyunu ve dört takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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