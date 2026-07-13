Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah kuvvet ve koşu, akşam ise pas çalışmaları ve turnuvayla tamamlanan çift antrenman yaptı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah salonda kuvvet, sahada koşu çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı