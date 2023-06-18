Galatasaray'dan Cem Uzan iddialarına bomba yanıt: Amacımız kulübümüze yakışan sponsorlarla iş birliği yapmak

Galatasaray, iş insanı Cem Uzan'ın kulübe 72 milyon euroluk sponsorluk teklifinde bulunacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır." denildi.