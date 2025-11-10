Galatasaray'dan Bahis Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Haberler

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasına dahil olmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, sürecin adil bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasında yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, iki sarı-kırmızılı oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Galatasaray Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur. Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
