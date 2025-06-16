Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
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Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı Arjantin ekibi Estudiantes oldu. 14 yılın ardından Galatasaray'a veda eden Muslera, yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan Muslera, Estudiantes'te aylık 90 bin dolar alacak. 38 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin dolar olacak.

14 yılın ardından Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresinin Arjantin ekibi Estudiantes olması bekleniyor.

AYLIK 90 BİN DOLAR KAZANACAK

Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalamas beklenen Muslera'nın yeni maaşı belli oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, Estudiantes'te aylık 90 bin dolar alacak. Buna göre 38 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin dolar olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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