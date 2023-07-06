Galatasaray'dan Antonio sürprizi! İmzayı attığı an kulüp tarihine geçecek

Forvet transferine yoğunlaşan Galatasaray'da golcü adaylarından biri de West Ham United forması giyen Michail Antonio. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara transfer olması halinde kulüp tarihinde forma giyen ilk Jamaikalı olacak.

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi golcü transferi. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, West Ham United'da top koşturan Michail Antonio. Deneyimli santrfor, Galatasaray'a imza atması halinde kulüp tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olacak.

LİSTEDE 3 ADAY VAR

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da forvet adayları arasında Luka Jovic, Michail Antonio ve David Datro Fofana bulunuyor. Bu üç isimden birine imza attırmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Antonio, Jamaikalı olmasıyla dikkat çekiyor.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

33 yaşındaki golcü, Galatasaray'a imza atması durumunda kulüp tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olma unvanını elde edecek. Sarı-kırmızılılar, transferi kampa yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.