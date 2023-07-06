Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'dan Antonio sürprizi! İmzayı attığı an kulüp tarihine geçecek

Spor Haberleri

Forvet transferine yoğunlaşan Galatasaray'da golcü adaylarından biri de West Ham United forması giyen Michail Antonio. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara transfer olması halinde kulüp tarihinde forma giyen ilk Jamaikalı olacak.

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi golcü transferi. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, West Ham United'da top koşturan Michail Antonio. Deneyimli santrfor, Galatasaray'a imza atması halinde kulüp tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olacak.

LİSTEDE 3 ADAY VAR

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da forvet adayları arasında Luka Jovic, Michail Antonio ve David Datro Fofana bulunuyor. Bu üç isimden birine imza attırmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Antonio, Jamaikalı olmasıyla dikkat çekiyor.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

33 yaşındaki golcü, Galatasaray'a imza atması durumunda kulüp tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olma unvanını elde edecek. Sarı-kırmızılılar, transferi kampa yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray'dan Antonio sürprizi! İmzayı attığı an kulüp tarihine geçecek

Haberler.com - Spor

West Ham United Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title