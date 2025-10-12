Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Süper Lig devi Galatasaray, devre arasındaki transfer döneminde orta saha transferi yaparken kadrosunu güçlendirmek isterken sürpriz bir isme yöneldi.

GALATASARAY'IN HEDEFİ ANGUISSA

Yaz döneminde Napoli'den Victor Osimhen'i transfer eden Galatasaray, şimdi de gözünü Andre Frank Zambo Anguissa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için önümüzdeki günlerde harekete geçerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Napoli'nin deneyimli oyuncu için 20 milyon euro bonservis beklediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Anguissa'nın ismi uzun süre 6 ve 8 numara pozisyonlarına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe ile anılmış, ancak Sarı-lacivertliler fazla maliyeti nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

NAPOLI PERFORMANSI

Dört sezondur Napoli'de forma giyen Zambo Anguissa, toplam çıktığı 161 maçta 13 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.