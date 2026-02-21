Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Zeren Spor'u 3-1 yenerek ligdeki 16. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Yatgın)

Zeren Spor : Şeyma Ercan, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Eylül Karadaş, Aleksic, Gatina, Ceren Önal, Saliha Şahin)

Setler: 25-14, 25-18, 22-25, 25-22

Süre: 111 dakika (22, 28, 31, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Zeren Spor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Zeren Spor ise 5. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
