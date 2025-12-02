Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Porto'yu Ağırlayacak
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Porto takımını konuk edecek. Mücadele, saat 19.30'da başlayacak ve galibiyet ya da en az 2 set alma durumunda bir üst tura yükselecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan Mauro Carlo Goitre ve Fin Marko Oravainen hakem ikilisi yönetecek.
İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray Daikin, yarın her türlü galibiyetin yanı sıra en az 2 set alması halinde bir üst tura yükselecek.