Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u Transfer Etti

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Naz, kariyerinde birçok kupa zaferine sahip.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı. Kulübümüz; A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formasını uzun yıllar boyunca terletmiş olan, 1990 doğumlu tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Naz Aydemir Akyol'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

Kariyerinde 27 kupa zaferi var

Eczacıbaşı Dynavit'in formasını 2 sezondur giyen Naz, kariyerinde 9 Sultanlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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