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Galatasaray Daikin, Merve Tanyel'i transfer etti

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Merve Tanyel'i transfer etti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Merve Tanyel'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Merve Tanyel'i kadrosuna kattı. Kulübümüz, 1996 doğumlu Türk smaçör ile bir yıllık anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Profesyonel voleybol kariyerine Fenerbahçe Opet ile başlayan oyuncu, sırasıyla Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Merinos SK, PTT Spor, Bahçelievler Belediyespor ve İlbank takımlarında forma giydi. Merve Tanyel'e sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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