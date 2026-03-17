Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarın CSO Voluntari'ye konuk olacak
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSO Voluntari takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, final için büyük avantaj yakaladı.
Sala Polivalenta'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında evinde rakibini 3-0 yenerek final yolunda büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray Daikin, turu geçmesi durumunda finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat