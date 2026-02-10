Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Aras Kargo'yu 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Olaya)

Setler: 20-25, 25-19, 25-21, 25-14

Süre: 107 dakika (27, 26, 29, 25)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

