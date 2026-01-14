Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha
CEV Kupası'nda bu akşam Darta Bevo ile karşılaşacak olan Galatasaray Daikin'de Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Öte yandan daha önceden sakatlığı olan Alexandra Frantti de zorlu maçta olmayacak.
ZORLU MAÇTA İKİ ÖNEMLİ EKSİK DAHA
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Myriam Sylla ve Yasemin Güveli, sakatlıkları nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Sylla ve Güveli, dizlerindeki sakatlık sebebiyle Darta Bevo mücadelesinde forma giyemeyecek.
FRANTTI DE OYNAYAMAYACAK
Galatasaray, daha önce omuz sakatlığı yaşayan Alexandra Frantti'nin de maç kadrosunda yer almayacağını duyurmuştu.