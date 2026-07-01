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CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak

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CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle (wild card) katılma hakkı kazandı.

CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle (wild card) katılacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamada "Galatasaray Daikin, bu yılın başlarında, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez uzun zamandır beklenen ve çok arzulanan bir kıta kupasına kavuştu." ifadeleri kullanıldı.

Nisan ayında oynanan CEV Kupası finalinde Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Açıklamada ayrıca, kadınlarda Galatasaray Daikin ile birlikte İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, erkeklerde ise İspanya'dan Guaguas Las Palmas, Romanya'dan Dinamo Bükreş ve İtalya'dan Trentino Itas'ın "wild card" hakkı kazandığını belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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