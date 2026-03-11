Galatasaray Daikin, rakibine set vermedi

Haberler

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası yarı final ilk maçında Romanya'nın CSO Voluntari ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, rakibini 25-14, 25-15, 25-19'luk setlerle 3-0 yendi. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta Romanya'da oynanacak. Galatasaray'ın turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak. - İSTANBUL

