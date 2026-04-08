Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde Reale Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Daikin, ilk kez bir Avrupa kupasını kazandı. Ödül töreninde kaptan İlkin Aydın en değerli oyuncu seçildi.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini sahasında 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin, kupasını kaldırdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde, ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısı elde eden sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı.

İlk olarak turnuvayı ikincilikle tamamlayan Reale Mutua Fenera'ya madalyaları takdim edildi.

Kupada finalin en değerli oyuncusu, Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın oldu.

Ardından Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, sarı-kırmızılı takıma madalyalarını verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in İlkin Aydın'a kupayı vermesiyle sarı-kırmızılar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası çok konuşulacak paylaşım
İranlılar ateşkesi kutlamak için sokaklarda

Dünden bu yana sokaklardalar! Ülkede kalabalık artıyor
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası çok konuşulacak paylaşım
24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek