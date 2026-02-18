Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini 3-2 mağlup etti.
Başkent Paris'te oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı takım, 24-26, 25-19, 13-25, 25-18 ve 15-9'luk setlerle 3-2 kazandı.
Mücadelenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.
Kaynak: AA " / " + Yunus Kaymaz -