Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Güncelleme:
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 3-2 mağlup ederek avantaj sağladı.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini 3-2 mağlup etti.

Başkent Paris'te oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı takım, 24-26, 25-19, 13-25, 25-18 ve 15-9'luk setlerle 3-2 kazandı.

Mücadelenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

Kaynak: AA
