Galatasaray Daikin Balkan Kupası'nı kazandı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da düzenlenen organizasyondaki son müsabakasında PAOK ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi Galatasaray Daikin, 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası bileti aldı.

Galatasaray, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun ilk turunda AO Thiras (Yunanistan) ile mücadele edecek.