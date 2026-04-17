Haberler

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-6 Etabı'nda Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 25-20, 19-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki ikinci maç 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Seride durum 1-1'e gelirse üçüncü ve son karşılaşma 22 Nisan'da yine sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanacak. İki galibiyet alan takım sezonu 5'inci sırada, kaybeden ekip ise 6'ncı basamakta tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

