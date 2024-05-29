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Galatasaray'da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirirken, görev dağılımı da yapıldı.

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirirken, görev dağılımı da yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 92. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı, Dursun Aydın Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim Kurulu'nda görev bölümü yapıldı.

Yönetim kurulunun içerisindeki görev bölümü şu şekilde:

Başkan: Dursun Aydın Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: İbrahim Hatipoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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