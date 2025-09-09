Haberler

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Sakatlığı Tespit Edildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ayak bileğinde orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi. Futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi için tedaviye başlanıldığı açıklandı.

GALATASARAY yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in sakatlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Futbolcunun bugün yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

kulüp internet sitesinde, Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Op. Dr. Yener İnce imzasıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
