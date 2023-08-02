Okan Buruk açıkladı! Zaniolo kadroya sakatlığından dolayı alınmamış
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Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun maç kadrosunda yer almadığı açıklandı. Teknik Direktör Okan Buruk, Zaniolo'nun kasık ağrısı sebebiyle kadroya alınmadığını belirtti. Buruk, Zaniolo'nun 2-3 gün içinde tekrar antrenmanlara başlayacağını ifade etti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde Zalgiris ile karşılaşacağı maç kadrosunda sürpriz bir eksik bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun maç kadrosunda yer almadığı açıklanırken, yıldız oyuncunun hafif ağrıları olduğu açıklandı.
Maç öncesi değerlendirmelede bulunan Okan Buruki Zaniolo hakkında da, "Zaniolo dün taktik idmanda, en sonunda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu söyledi. 2-3 gün içinde tekrar antrenmanlara başlayacak. Hatta tam antrenmanın sonunda oldu. O yüzden kadroya alamadık onu. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız" ifadelerini kullandı.
Zaniolo'nun dışında Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Mauro Icardi statü gereği, Lucas Torreira ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.