Galatasaray'da seçim öncesi ortalık karıştı! Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına çok sert yanıt - Haberler

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Galatasaray'da seçim öncesi ortalık karıştı! Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com - Spor
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İstanbul Valiliği, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı. Şikayetiyle davanın açıldığı öne sürülen Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından iddiaları sert bir dille yalanladı.

Başkanlık seçimine giden Galatasaray'da ortalık karıştı. Sarı-kırmızılı kulübü Valiliğe şikayet ettiği iddia edilen Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından "Mantık dışı" ifadelerini kullandığı bir açıklamada bulundu.

"İŞLEMİN KİMİN BAŞVURUSUYLA YAPILDIĞININ AÇIKLANMASINI TALEP EDİYORUM"

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekler elbet ortaya çıkar. Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır. Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum" dedi.

Galatasaray'da seçim öncesi ortalık karıştı! Abdurrahim Albayrak'tan 'şikayet' iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com - Spor

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Haberler

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