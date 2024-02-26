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Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan 3 oyuncu Antalyaspor maçını kart görmeden tamamladı

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Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart görmeden oynayarak sınırı aşmadılar. Bu durum, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde oynayabilecekleri anlamına geliyor.

Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, Antalyaspor maçını kart görmeden tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyordu. Bu 3 futbolcu mücadeleyi sarı kart görmeden tamamladı.

Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Davinson Sanchez 11'de başlarken, Oliveira ise sonradan oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu 3 futbolcu, gelecek hafta Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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