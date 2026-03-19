Galatasaray'da Osimhen'in kolu kırıldı, Noa Lang ameliyat edilecek

Galatasaray, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan futbolcuları Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumlarını açıkladı. Osimhen'in kolunda kırık tespit edildi, Lang ise ciddi bir kesik nedeniyle ameliyata alındı.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcularının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edilirken, Noa Lang'ın başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyata alınacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir. Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
