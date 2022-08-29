Galatasaray'da sakatlık depremi! Lucas Torreira maça devam edemedi

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Lucas Torreira, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Uruguaylı yıldızın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Süper Lig'deki haftanın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Mücadelede sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAHAYA GİRDİ

Galatasaray'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü fubolcu Lucas Torreira, Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı. Uruguaylı yıldız, 69. dakikada kendi yarı alanında sakatlık yaşarken, sağlık görevlileri oyuna dahil oldu.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Bir süre kendini deneyen futbolcu daha sonra oyuna devam edemedi ve 74. dakikada oyundan çıktı. Deneyimli orta sahanın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu. Lucas Torreira'nın son durumu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.