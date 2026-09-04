Leao ve Deniz Gül ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir müsabakasında sonradan oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferleri Portekizli futbolcu Rafael Leao ile milli futbolcu Deniz Gül, ilk kez görev aldı. Müsabakada yedek bekleyen Leao, 67. dakikada Aleksey Batrakov'un yerine oyuna girdi. Deniz ise 83. dakikada Leroy Sane'nin yerine dahil oldu.

Rafael Leao ayrıca 78. dakikada bir pozisyonda yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı