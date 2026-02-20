Haberler

Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan lider Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı. Nijeryalı golcü, sağ dizinde bulunan ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

OSİMHEN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Yoğun fikstür ve yaklaşan diğer kritik maçlar düşünülerek yıldız oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirilmesine karar verildi.

GALATASARAY'IN KONYA KAFİLESİ

Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

