Galatasaray'da Osimhen kaosu! Yönetim ikiye bölündü

Galatasaray'da Osimhen kaosu! Yönetim ikiye bölündü
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferinin sonuçlanmaması yönetimde problem yarattı. Yönetimden bir takım isimlerin Osimhen transferini olumlu sonuçlandırmayı isterken, bazı isimlerinde Osimhen transferi nedeniyle diğer isimlerde geç kalındığını ve diğer isimlere odaklanılması gerektiğini savundu.

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferini oyuncu ile anlaşma sağlasa da Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in istekleri doğrultusunda sonuçlandıramadı.

YÖNETİMDE FİKİR AYRILIĞI

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Osimhen transferin,n bu kadar uzaması nedeniyle Sarı-kırmızılı yönetimde fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

"TARAFTAR TEPKİSİ OLUR"

Yöneticilerden bir kısmının Osimhen transferini bitirmek istediği ve "Osimhen'in transferi için çok uğraştık. Bu saatten sonra vazgeçersek taraftarın tepkisiyle karşılaşırız." dediği belirtildi.

"TRANSFERDE GEÇ KALIYORUZ"

Yönetimden bazı isimlerinde "Osimhen için limitlerimizi zorladık. Osimhen için diğer transfer hamlelerimizde geç kalıyoruz. Masadan kalkalım ve diğer transferlere odaklanalım." sözlerini sarf ettiği ifade edildi.

SON KARAR BAŞKANIN

Yönetimde yaşanan fikir ayrılıkları sonrası gözler başkan Dursun Özbek'e çevrildi. Golcü oyuncunun transferi konusunda son kararı Dursun Özbek verecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

alıyursanız alın paranız yoksa. 30 milyon Cimbomlu 2 usd göderse olur biter

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Haber YorumlarıEmrah KOCA:

Neden taraftarın tepkisini üzerinize toplarsınız ben anlatayım size. İlk açıklama kulüpten geldi bonservisiyle birlikte alacağız diye. Taraftarın böyle bir talebi olmadı. Kendi kendinize kazık attınız diyebiliriz bence.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Neyi geç kalınacak zaten taş gibi oturmuş bir takım var.fener,bjk oyuncu alıyor onlar 2 aya kadar takıma ısınamaz...

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