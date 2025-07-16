Galatasaray'da Osimhen kaosu! Yönetim ikiye bölündü

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferini oyuncu ile anlaşma sağlasa da Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in istekleri doğrultusunda sonuçlandıramadı.

YÖNETİMDE FİKİR AYRILIĞI

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Osimhen transferin,n bu kadar uzaması nedeniyle Sarı-kırmızılı yönetimde fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

"TARAFTAR TEPKİSİ OLUR"

Yöneticilerden bir kısmının Osimhen transferini bitirmek istediği ve "Osimhen'in transferi için çok uğraştık. Bu saatten sonra vazgeçersek taraftarın tepkisiyle karşılaşırız." dediği belirtildi.

"TRANSFERDE GEÇ KALIYORUZ"

Yönetimden bazı isimlerinde "Osimhen için limitlerimizi zorladık. Osimhen için diğer transfer hamlelerimizde geç kalıyoruz. Masadan kalkalım ve diğer transferlere odaklanalım." sözlerini sarf ettiği ifade edildi.

SON KARAR BAŞKANIN

Yönetimde yaşanan fikir ayrılıkları sonrası gözler başkan Dursun Özbek'e çevrildi. Golcü oyuncunun transferi konusunda son kararı Dursun Özbek verecek.